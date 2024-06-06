Malatya'da 500 Bin TL Para ve 1 Milyon TL Değerinde Hurda Malzeme Çalındı - Son Dakika
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Malatya'da 500 Bin TL Para ve 1 Milyon TL Değerinde Hurda Malzeme Çalındı

Malatya'da bir işyerinden 500 bin TL para ve maddi değeri 1 milyon TL olan çok sayıda hurda malzeme çalındı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve parmak izi araştırması sonucunda şüphelilerin kimliklerini belirledi. 4 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

06.06.2024 13:00
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MALATYA'da, bir işyerinden 500 bin TL para ve maddi değeri 1 milyon TL olan çok sayıda hurda malzeme çaldığı belirlenerek gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde bir hurda dükkanına giren hırsızlar işyeri kasasından 500 bin TL nakit para ile maddi değeri 1 milyon TL olduğu belirtilen hurda malzemesi çaldı. İşyeri sahibinin olayı fark ederek ihbarda bulunmasının ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri ve parmak izi araştırmasının ardından kimliği belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı malzemelerin bir kısmı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y., A.Ö. ve F.A. tutuklandı, S.Y. ise şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Malatya'da 500 Bin TL Para ve 1 Milyon TL Değerinde Hurda Malzeme Çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da 500 Bin TL Para ve 1 Milyon TL Değerinde Hurda Malzeme Çalındı - Son Dakika
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