Malatya'da 500 Bin TL Para ve 1 Milyon TL Değerinde Hurda Malzeme Çalındı

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MALATYA'da, bir işyerinden 500 bin TL para ve maddi değeri 1 milyon TL olan çok sayıda hurda malzeme çaldığı belirlenerek gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde bir hurda dükkanına giren hırsızlar işyeri kasasından 500 bin TL nakit para ile maddi değeri 1 milyon TL olduğu belirtilen hurda malzemesi çaldı. İşyeri sahibinin olayı fark ederek ihbarda bulunmasının ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri ve parmak izi araştırmasının ardından kimliği belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı malzemelerin bir kısmı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y., A.Ö. ve F.A. tutuklandı, S.Y. ise şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.