Malatya\'da 8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı

Malatya'da 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Nisan'da Kale uygulama noktasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durdurulan yolcu otobüsünde şüpheli N.B'nin üst araması yapıldı.
8 kilogram sukunk ele geçiren ekipler, N.B'yi de gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen N.B, tutuklandı.
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