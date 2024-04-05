Malatya'da 8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da 8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı

Malatya\'da 8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı

Malatya'da yapılan bir operasyonda, 4 Nisan'da durdurulan bir yolcu otobüsünde şüpheli N.B'nin üst araması sonucunda 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. N.B, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı.

05.04.2024 10:43  Güncelleme: 10:49
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Malatya'da 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Nisan'da Kale uygulama noktasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durdurulan yolcu otobüsünde şüpheli N.B'nin üst araması yapıldı.

8 kilogram sukunk ele geçiren ekipler, N.B'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen N.B, tutuklandı.

Kaynak: AA

Malatya, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da 8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı - Son Dakika

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