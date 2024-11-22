MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, ağaç kovuğuna sıkışan köpek yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kadı İbrahim Mahallesi'nde köpek yavrusunun ağaç kovuğuna sıkıştığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine mahalleye gelen ekipler, yaptığı çalışma ile yavru köpeği kurtardı. Yavru köpek kurtarılmasının ardından yeniden doğaya bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Ağaç Kovuğuna Sıkışan Köpek Yavrusu Kurtarıldı - Son Dakika
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