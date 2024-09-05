Malatya'da Ağır Hasarlı Binada Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Malatya'da Ağır Hasarlı Binada Erkek Cesedi Bulundu

Malatya\'da Ağır Hasarlı Binada Erkek Cesedi Bulundu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, ağır hasarlı bir binada yapılan kontrolde uzun süredir kötü koku gelen binanın içinde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin Haşim Babür'e ait olduğu ve doğal sebeplerle yaşamını yitirdiği belirlendi. Babür'ün kaybolduğuna dair aileden herhangi bir başvuru yapılmamışken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

05.09.2024 16:30
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MALATYA'da, ağır hasarlı binada, gelen ağır koku üzerine yapılan kontrolde erkek cesedi bulundu.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ekipler, ağır hasarlı bir binaya dair çıkan yıkım kararı tebliğini bina sahibi L.S.'ye iletmek için bölgeye gitti. Bu sırada bina sahibi L.S.'nin uzun süredir bina içinden kötü kokunun geldiğini belirtmesi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Polis tarafından bina çevresi ve içinde arama yapıldı. Binanın ikinci katında erkek cesedi bulundu. Ceset yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede cesedin Haşim Babür (38) isimli kişiye ait olduğu ve uzun süre önce doğal olarak yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Öte yandan, yakınlarının Babür için güvenlik güçlerine herhangi bir kayıp ilanı doğrultusunda başvurusunun olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, Haşim Babür'ün ölümüne ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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