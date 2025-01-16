Malatya\'da Akraba Cinayeti: 83 Yaşındaki Kadın Bıçaklandı

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MALATYA'nın Darende ilçesinde Emine Gürbüz (83), İstanbul'dan gelen akrabası Burak K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Irmaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Gürbüz, İstanbul'dan gelen yakını Burak K. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Burak K., Emine Gürbüz'ü bıçakladı. Yaşlı kadının çığlıklarını duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Gürbüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Gürbüz'ün cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli Burak K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.