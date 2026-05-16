Malatya'da Antika Sergisi Heyecanı

Malatya'da Antika Sergisi Heyecanı
16.05.2026 13:54
Malatya'da deprem sonrası antika tutkunları açık hava sergisi açtı, 50 bin ürün sergilendi.

MALATYA'da bir araya gelen antika tutkunları, geçmişten bugüne ulaşan yaklaşık 50 bin ürünü, açık hava sergisinde izlenime sundu.

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde iş yerleri yıkılan antika tutkunları bir araya gelip, kentte ilk kez 'Antika Sergisi' açtı. Kahramanmaraş, Elazığ, Sivas ve Adıyaman gibi çevre illerden de katılım sağlayan koleksiyoncular, geçmişin izini taşıyan antika ürünlerini sergiledi. Kongre ve Kültür Merkezi önünde oluşturulan sergiye ilgi gösteren böge halkı, ürünleri inceleyip satın aldı.

'BU SERGİ MALATYA TARİHİNDE BİR İLK'

Antikacılar ve Pazarcılar Derneği Başkanı Bayram Çavaş, 6 Şubat 2023 depremleri sonrası esnafın ve antika sektörünün mağdur olduğunu belirterek, "Tamamen bitme noktasındayken tekrar bir araya gelip bir dernek oluşturduk. Bugün bu sergiye Sivas, Kahramanmaraş, Elazığ ve Adıyaman illerinde de antika tutkunları gelerek bizlere destek verdi. Bu sergi, Malatya tarihinde ilktir. Yakın zamanda Malatya'da antika çarşısı ve pazarı da açılacak. Türkiye'deki tüm antikaseverlerin buraya toplanmasını sağlayacağız. Çünkü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da antika pazarı yok. Biz Malatya'nın turizmine kendi çapımızda destek vermeye çalışacağız. Bu açık alan müzesinde yaklaşık 50 bin hikayesi olan antika ürün bulunmakta. Vatandaşlarımızın ilgisi yoğun" diye konuştu.

HOBİSİYDİ, İŞİ OLDU

Antikacı Zafer Yiğitcan ise dedesinden kalan tarihi tabakla antika işine hobi olarak başladığını ifade ederek, "O günden sonra bende bir heves oluştu. Evde biriktirmeye başladım ürünleri ama bir süre sonra hanımla kötü olduk eve bırakmadı. Sonra dükkana döndük ve hobi olarak başladığım antikacılığı ticarete döktük" diye konuştu.

Arkadaşıyla kütüphaneye ders çalışmaya giderken ilgisini çeken sergiyi ziyaret eden Berivan Aydın ise Malatya'nın bu tür etkinliklere ihtiyacı olduğunu söyleyerek, geçmişin izlerini taşıyan antika ürünleri gördükleri için oldukça mutlu olduklarını belirtti.

Kaynak: DHA

