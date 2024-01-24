Malatya\'da Aort Damarı Yırtılan İki Hasta Sağlığına Kavuştu

Malatya'da, aort damarı yırtılan iki hasta Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde operasyon sonucu sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, aort damarının yırtılması nedeniyle hastaneye başvuran iki hasta Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi ABD Başkanı ve Kalp, Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nurkay Katrancıoğlu ile Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla hayata tutundu.

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Nurkay Katrancıoğlu, hastaların hastaneye başvurmalarının ardından yapılan tetkikler doğrultusunda ameliyata karar verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İki hastamıza da tanı konulduktan kısa bir hazırlıktan sonra ameliyata aldık. Ameliyatta yapılması gereken aort yırtığının suni bir damarla değiştirilmesi ancak aort damarı çok narin yapıda olduğu için bunlara dikiş koymak oldukça çok zor. Dikiş konulan yerlerde yeni yırtıklar oluşabiliyor. Bu nedenle bu tür ameliyatlar özellik isteyen, tecrübe isteyen ve uzun süren ameliyatlar. Geç kalındığı zaman hasta hayatını kaybedebilir. Şu anda iki hastamız da serviste gezip dolaşabiliyor. Hastalarımızı gerekli kontroller yapıldıktan sonra taburcu edeceğiz."

Prof. Dr. Nurkay Katrancıoğlu ise yüksek tansiyona bağlı aort damarı yırtılan hastaların çoğunun hayati risk taşıdığını, özellikle ileri yaştaki insanların yılda bir kez aort damarında genişleme olup olmadığını kontrol ettirmeleri gerektiğini bildirdi.

Aort damarı yırtılmasının nadir görülen ancak son derece ölümcül bir hastalık olduğunu belirten Katrancıoğlu, "Hastalar, tanı konulduğunda acil olarak ameliyata alınması gerekiyor çünkü ameliyat edilmediği takdirde bu hastaların çoğu 24 saat içinde hayatını kaybediliyor. Aort yırtılması ameliyatları oldukça riskli ve deneyim gerektiren ameliyatlar bundan dolayı nadir görülen ancak son derece ölümcül bir hastalık. Hastalarımızı şifa ile taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.