Malatya'da TOKİ Konutlarında Umutlar Yeşeriyor - Son Dakika
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Malatya'da TOKİ Konutlarında Umutlar Yeşeriyor

Malatya\'da TOKİ Konutlarında Umutlar Yeşeriyor

Deprem bölgesi Malatya'da rezerv alanı ilan edilen mahallelerde TOKİ tarafından yapılan deprem konutları hızla yükseliyor. Binalar yükseldikçe umutların da yeniden yeşerdiği kentte depremin izleri de siliniyor.

09.09.2024 14:49
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Malatya'da binalar hızla yükseliyor, umutlar yeniden yeşeriyor

Rezerv alanlarında TOKİ konutları hızla yükseliyor

MALATYA - Deprem bölgesi Malatya'da rezerv alanı ilan edilen mahallelerde TOKİ tarafından yapılan deprem konutları hızla yükseliyor. Binalar yükseldikçe umutların da yeniden yeşerdiği kentte depremin izleri de siliniyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'de yaşanan depremlerde ağır hasar alan Malatya'da bir yandan şehrin pek çok noktasındaki TOKİ konutları bitme aşamasına gelirken rezerv alanı ilan edilen mahallelerde de inşaatlar hızla yükselmeye devam ediyor. Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu ve Bentbaşı mahallelerinde yapılan deprem konutları da kısa sürede büyük aşama kaydetti.

İlk etapta 404 konut, 114 dükkan ve 12 adet ofisin yapılıyor

İlk etapta toplam 404 konut, 114 dükkan ve 12 adet ofisin yapıldığı rezerv alanında binaların hızla yükselmesi bölge halkının da umutlarını yeşertiyor. Depremin izlerinin kısa sürede silindiği mahallede evlerin tamamlanması ile vatandaşlar da yeni yerlerinde huzurlu ve güvenli bir yaşamın hayalini kuruyor.

Bentbaşı Mahallesi Muhtarı Yakup Korkmaz, Çavuşoğlu Mahallesi ile birlikte başlanılan rezerv alanı projesinde inşaatların hızla yükseldiğini ifade ederek, "Rabbim devletimize zeval vermesin. Rezerv alanı çok güzel bir uygulama. Herkesin kabullenip projeye dahil olmasını diliyorum. Herkesin fedakarlık yapması lazım" dedi.

Mahallelerinin yüzde 55'inin hasar aldığını ifade eden Korkmaz, yapılan konutlar ile yüzde 35'inin yeniden yapılacağını söyledi. Diğer bölgelerdeki rezerv alanlarının da biran önce ihaleye çıkıp başlamasını temenni eden Korkmaz, "Vatandaşlarımız buradaki binaların hızla yükseldiğini görünce kararlarını da değiştiriyorlar. Çünkü rezerv alanı ile eski komşuluk eski mahalle kültürü devam edecektir. Şuna da şahit oluyoruz binalar yükseldikçe halkımızın güveni de giderek artıyor" ifadelerini kullandı.

Depremin izleri hızla siliniyor

Çavuşoğlu Mahallesi Muhtarı Ferhat Dönmez de depremlerde en fazla hasarın oluştuğu mahallelerden birinin de kendi mahalleleri olduğunu ifade ederek, "Şuan gördüğünüz gibi yükselen umutlar hayaller. Burada şuan başlayan inşaatlar en kısa zamanda tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilecek" şeklinde konuştu.

Rezerv alan uygulamasının çok önemli olduğunu da ifade eden Dönmez, "Vatandaşlarımız kolay kolay yapamaz bu konutları ama devletimizin eliyle çok binalar hızla yapılıyor. Güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Depremden sonra hasarlı binaları artık görmüyoruz, yeni umutlar yeşeriyor. Depremin izleri siliniyor" diye konuştu.

(SD-CÖ-SVY-

Kaynak: İHA

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