Malatya'da tabancayla bir eve iki kez silahlı saldırı: 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Malatya'da tabancayla bir eve iki kez silahlı saldırı: 3 şüpheli gözaltına alındı

Malatya\'da tabancayla bir eve iki kez silahlı saldırı: 3 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da, Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki bir ikamete iki kez silahlı saldırı düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarıyla zanlıları tespit ederek H.G, M.Y. ve G.K'yi gözaltına aldı. Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

30.04.2024 13:35
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Malatya'da tabancayla bir eve iki kez silahlı saldırıda bulundukları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki bir ikametin 2 gün arayla kurşunlanması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıları belirleyen ekipler, H.G, M.Y. ve G.K'yi olayda kullandıkları 2 ruhsatsız tabanca, 12 fişek ve 1 motosikletle gözaltına aldı.

Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde zanlıların motosikletle geldikleri adrese ateş açarak kaçtıkları görülüyor.

Kaynak: AA

Malatya, Güvenlik, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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