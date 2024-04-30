Malatya\'da tabancayla bir eve iki kez silahlı saldırı: 3 şüpheli gözaltına alındı

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Malatya'da tabancayla bir eve iki kez silahlı saldırıda bulundukları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki bir ikametin 2 gün arayla kurşunlanması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıları belirleyen ekipler, H.G, M.Y. ve G.K'yi olayda kullandıkları 2 ruhsatsız tabanca, 12 fişek ve 1 motosikletle gözaltına aldı.

Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde zanlıların motosikletle geldikleri adrese ateş açarak kaçtıkları görülüyor.