Malatya'da 34 Şehit Asker Anıldı

16.05.2026 14:39
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, 16 Mayıs 2001'de düşen CASA CN-235 tipi askeri nakliye uçağında şehit olan 34 asker için düzenlenen anma törenine vali, askeri yetkililer, milletvekilleri, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında saygı duruşu, İstiklal Marşı, anıta karanfil bırakma, saygı geçişi ve Mevlid-i Şerif okundu.

16 Mayıs 2001 yılında Diyarbakır'dan havalanarak Ankara'ya gitmek üzere olan CASA CN-235 tipi askeri nakliye uçağı, Akçadağ ilçesine bağlı Güzyurdu köyü yakınlarında düşmesi sonucu şehit olan 34 asker için anma programı düzenlendi. Programa Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, 7'nci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Serdar Akkoyun, milletvekilleri, STK temsilcileri, il ve ilçe protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Akçadağ Şehitler Anıtı önünde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şehitler Anıtı'na karanfillerin bırakması ile devam eden program 2'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığı tarafından saygı geçişi ve okutulan Mevlid-i Şerif ile son buldu.

Kaynak: DHA

