Malatya'da çocuklar Filistin için uçurtma uçurdu, Vali Yavuz'dan zulme tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da çocuklar Filistin için uçurtma uçurdu, Vali Yavuz'dan zulme tepki

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya\'da çocuklar Filistin için uçurtma uçurdu, Vali Yavuz\'dan zulme tepki
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da çocuklar, Filistin'de yaşamını yitiren çocuklara destek için 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliğinde 100'üncü Yıl Kent Parkı'nda gökyüzüne uçurtma bıraktı. Etkinlikte konuşan Vali Seddar Yavuz, dünyanın gözü önünde bir halkın soykırıma tabi tutulduğunu belirterek insanlığın sessiz kaldığını söyledi.

MALATYA'da çocuklar Filistin'e destek için 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliği kapsamında gökyüzüne uçurtma bıraktı.

Malatya'da çocuklar Filistin'de yaşamını yitiren çocukların sesi olmak için 'Kardeşlik Gökyüzünde Buluşuyor' sloganı ile düzenlenen 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliğinde bir araya geldi. Malatya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik için binlerce çocuk 100'üncü Yıl Kent Parkı'nda gökyüzüne uçurtma bıraktı.

Etkinlikte konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, etkinlikte verilen mesajın önemli olduğunu söyleyerek, "Biz sadece 86 milyona değil tüm dünyaya mesajı olan bir milletiz. Mesajımız hak, hukuk ve adalettir. Haklının yanında yer almaktır. Hakkı yaşatmaktır, zulme karşı çıkmaktır. O yüzden diyoruz ki uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın. Bugün dünyanın gözü önünde bir halk, soykırıma tabi tutuluyor. Çocuklar, yaşlılar kısaca herkes katlediliyor ve maalesef insanlık sessiz ve suskun. Bu zulme maalesef yeterince tepki verilemiyor. Siyonizm'in esir aldığı dünya hala maalesef uyandırılmayı bekliyor. İnşallah bu uyandırma hareketi bu topraklardan neşet edecektir ve biz yine hakkı hukuku haykırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA
EtkinliklerFilistinMalatyaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tapu işlemleri sil baştan değişiyor Kurala uymayan satış yapamayacak Tapu işlemleri sil baştan değişiyor! Kurala uymayan satış yapamayacak
Borsa İstanbul’un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma Borsa İstanbul'un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma
Kayseri’de kavga çıktı, elinde keserle giden Onur Uyumaz bıçaklanarak can verdi Kayseri'de kavga çıktı, elinde keserle giden Onur Uyumaz bıçaklanarak can verdi
ABD’nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF’ye geçti ABD'nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF'ye geçti
Mekke’ye saldırı girişimi 4 ülkeden Suudi Arabistan’la dayanışma mesajı Mekke'ye saldırı girişimi! 4 ülkeden Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı
22 yaşındaki fenomenin ani ölümü araştırılıyor Tek ihtimal üzerinde duruluyor 22 yaşındaki fenomenin ani ölümü araştırılıyor! Tek ihtimal üzerinde duruluyor
Kerem Aktürkoğlu kendisine gelen eleştirilere karşı patladı Kerem Aktürkoğlu kendisine gelen eleştirilere karşı patladı
15:38
Mehmet Uçum’a soruldu: Yeni infaz düzenlemesinden Demirtaş da faydalanabilecek mi
Mehmet Uçum'a soruldu: Yeni infaz düzenlemesinden Demirtaş da faydalanabilecek mi?
15:07
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York’ta görüşecek
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York'ta görüşecek
15:04
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor Büşra’nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor! Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
15:04
İstanbul’da futbol şöleni Barcelona Kadıköy’e geliyor
İstanbul'da futbol şöleni! Barcelona Kadıköy'e geliyor
14:54
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı Bakanlıktan açıklama
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
14:02
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
13:51
Mehmet Uçum açıkladı Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Mehmet Uçum açıkladı! Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 15:45:11. #7.12#
SON DAKİKA: Malatya'da çocuklar Filistin için uçurtma uçurdu, Vali Yavuz'dan zulme tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement