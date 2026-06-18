Malatya'da Deprem Davası Devam Ediyor

Malatya'da, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 kişinin hayatını kaybettiği 2 bloklu Özelif Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İ.B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmada, tutuksuz sanık Y.K. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanıklar İ.B. ile Y.K, suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenmesine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müzekkere yazılarak 1985-1991 yılları arasında yapılan binaya ilişkin düzenlenen tüm pursantaj raporlarının mahkemeye gönderilmesine karar vererek duruşmayı 17 Eylül'e erteledi.

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Özelif Sitesi'nin iki bloğunda 31 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.