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Malatya'da deprem konutlarında sona gelindi - Son Dakika
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Malatya'da deprem konutlarında sona gelindi

Malatya'da yaşanan deprem felaketinin ardından yapılan TOKİ deprem konutlarında tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edilmeye hazırlanıyor. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen konutların kura çekimleri ay sonunda yapılacak. İkizce bölgesinde bulunan TOKİ deprem konutlarında ise çevre ve peyzaj düzenlemeleri tamamlandı. Konutlar tünel kalıp sistemi ile zemin + 4 kat olarak inşa edildi ve en sağlam statik sistem olarak biliniyor.

Malatya\'da deprem konutlarında sona gelindi
22.01.2024 - 22:34,
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Malatya'da deprem konutlarında sona gelindi

İkizce'de yapılan TOKİ deprem konutları hak sahiplerine teslime hazırlanıyor

MALATYA - Asrın felaketini yaşayan Malatya'da depremzedeler için yapımına başlanılan TOKİ deprem konutlarında tamamlanan konutlar teslim edilmeye hazırlanıyor. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen konutların için kura çekimlerinin ay sonu yapılması planlanıyor.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yara alan Malatya'da depremzedeler için yapımına başlanılan konutlar hızla yükseliyor. Deprem sonrası hemen inşaatına başlanılan TOKİ evlerinde yapımı biten konutların ay sonu itibariyle hak sahiplerine kura çekimi ile teslimi yapılacak.

Asrın felaketinin yıl dönümünde binlerce depremzedenin yeni evlerine kavuşacağı belirtilirken, Yeşilyurt ilçesinde bulunan İkizce bölgesinde bulunan TOKİ deprem konutlarında çevre ve peyzaj düzenlemelerinde de sona gelindi.

Bölgede 14 bin konutun inşası son hızla sürerken alt yapılarında da yakın zamanda biteceği belirtilen İkizce deprem konutları ile ilgili son durumu paylaşan yüklenici firma olan Yıldızlar Grup yetkilisi Barbaros Kosif, konutların tünel kalıp sistemi ile zemin + 4 kat olarak inşa edildiğini ve depreme dayanıklı olarak yapıldığını söyledi.

Örnek daireyi de gösteren Kosif, "Dairelerimiz 85 metrekare net olmak üzere 101 metrekare bürüt olacak şekilde inşa edildi. Site tarzında yapılan konutlarımızın ortak yaşam alanları, çocuklar için parklar, bahçeler, oto park alanları hepsi içinde yapıldı. diğer sosyal donatılar ise ayrı proje kapsamında inşa edilecek" dedi.

TOKi deprem konutlarının tünel kalıp sistemi ile inşa edildiğine değinen Kosif, "Şuanda bilinen en sağlam statik sistem bu. Depreme dayanaklığının yanı sıra hızlı imal edilen bir sistem de. Zemin artı 4 kat olarak konutlar yapılıyor. Konutlarımızda kullandığımız ürünlerimiz piyasada en iyi ürünler kullanıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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