Malatya'da depremde hayatını kaybeden çift adına yapılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi

09.04.2026 16:53
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden hakim adayı Nazlıcan (27) ve eşi hakim hakim Tamer Levent (28) adına Şehit Kemal Özalper Ortaokulunda kurulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Bugün doğum günü olan Nazlıcan Yüksel'in annesi Birsel Doğan'ın girişimleriyle kurulan kütüphanenin açılışında konuşan Vali Seddar Yavuz, depremin acısına değinerek, "Kaybettiğimiz iki kardeşimiz milletimizin yetiştirdiği pırıl pırıl evlatlarıydı. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Elbette 6 Şubat depreminden çıkaracağımız dersler var. Kararlıyız, Malatya'yı daha güvenli ve afete dayanıklı hale getirmek için çalışıyoruz. Her iki evladımızın ailesine sabır, kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun." dedi.

Yavuz, öğrencilerden bilimde, teknolojide ve her alanda daha çok çalışılıp ileri gitmelerini istedi.

Birsel Doğan ise kalbinin yarısını geçmişte bıraktığını ifade ederek, "Bu kütüphane sadece raflardan ibaret değil, bu bir vefa borcu. Kızım ve damadımın hatırası, burada okunan her kitapta ve aydınlanan her zihinde yeniden hayat bulsun istedik. Bilgiyle büyüyen her çocuk, onların yarım kalan hayallerine atılan birer adım olacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz ile protokol üyeleri Nazlıcan ve Tamer Levent Kütüphanesi'nin açılış kurdelesini kesti ve incelemelerde bulundu.

Açılışa Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Hakan Doğan ve İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat da katıldı.

Kaynak: AA

“ABD ateşkesi ihlal edip Tahran’a saldırdı“ iddiası "ABD ateşkesi ihlal edip Tahran'a saldırdı" iddiası
Levent’teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında Levent'teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
2 kez Süper Lig’in kapısından dönmüşlerdi Şampiyonluğa koşuyorlar 2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57’ye yükseldi 7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57'ye yükseldi
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik

17:37
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
17:21
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
17:18
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
16:24
İngiliz dergisinden Trump’ı küplere bindirecek “Kartal“ görselli analiz
İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek "Kartal" görselli analiz
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
