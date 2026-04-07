Elif Sevinç Mertöz Ortaokulu Malatya'da Eğitime Kazandırıldı

Depremde ağır hasar alan Sümer Ortaokulu'nun yerine hayırsever iş insanı Bimed ve Beta-Pak Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz tarafından yaptırılan Elif Sevinç Mertöz Ortaokulu, 110 milyon TL yatırımla Malatya'da eğitime kazandırıldı. 24 derslikli ve yaklaşık 700 öğrenci kapasiteli okulun nisan ayı itibarıyla eğitime başladığını belirten Mertöz, deprem sonrası Malatya'nın eğitim altyapısına katkı sunmak istediklerini ve güvenli, modern bir okul inşa ettiklerini söyledi.

Okulun açılış törenine Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve diğer yetkililer katıldı. Vali Yavuz, hayırseverlerin desteğiyle eğitim yatırımlarının kazandırıldığını ve geleceğin Malatya'sını inşa ettiklerini belirtti. Belediye Başkanı Er ise bu yatırımın kente umut verdiğini ve Malatyalıların memleketini unutmadığını vurguladı.

Mertöz, okulun yapım sürecinde ilk olarak lise yapmayı hedeflediklerini ancak isim koruma hassasiyeti nedeniyle Sümer Ortaokulu'nun yeniden inşasını kabul ettiklerini açıkladı. Okul, 110 milyon TL'lik yatırımla tamamlandı ve konferans salonu, basketbol sahası gibi donanımlarla modern bir eğitim ortamı sunuyor. Mertöz, eğitime desteğin devam edeceğini ifade etti.