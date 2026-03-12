Malatya'da devlet korumasındaki çocuklar şehitliği ziyaret etti - Son Dakika
Malatya'da devlet korumasındaki çocuklar şehitliği ziyaret etti

Malatya'da devlet korumasındaki çocuklar şehitliği ziyaret etti
12.03.2026 13:36
Malatya'da, devlet koruması altındaki çocuklar şehitlik ziyaretinde bulundu.

Şehir Mezarlığı'nda bulunan Malatya Şehitliği'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, İl Müdür Yardımcısı Cevdet Tatar, kurum personeli ve koruma altındaki çocuklar, şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Çeçen, AA muhabirine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla şehitliklerin ziyaret edilmesi, bakım ve onarım ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi, ayrıca Bakanlığın koruması altındaki çocukların milli ve manevi duyguları hissedip yaşamaları amacıyla ziyaret seferberliği başlattıklarını söyledi.

Bu kapsamda MİAD Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla birlikte Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret ettiklerini kaydeden Çeçen, "Çocuklarımızla birlikte dualarla şehitlerimizi andık. 325 şehidimizin kabirini ziyaret etmeye devam edeceğiz. Onarılması gerekenleri yerinde tespit edip hemen kısa bir süre içerisinde onarılmalarını sağlayacağız. Tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle şükranla yad ediyor, her an, her saniye tüm şehit ailelerimizin yanında olduğumuzu da özellikle belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

