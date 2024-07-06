Malatya'da Elektrikli Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da Elektrikli Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Malatya\'da Elektrikli Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Malatya'nın Darende ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı ve durumu ağır olarak değerlendiriliyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

06.07.2024 16:24
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MALATYA'da, otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü Mustafa Tokyay (84), ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Darende ilçesi Nadir Mahallesi'nde meydana geldi. Vesihi Ç.'nin kullandığı 38 AHA 253 plakalı otomobil, Mustafa Tokyay idaresindeki elektrikli motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mustafa Tokyay, ilk müdahalesinin ardından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tokyay, buradaki müdahalesinden sonra da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mustafa Tokyay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Oomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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