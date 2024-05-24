Malatya'da Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Küs Olan Down Sendromlu İki Arkadaş Barıştırıldı - Son Dakika
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Malatya'da Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Küs Olan Down Sendromlu İki Arkadaş Barıştırıldı

Malatya\'da Engelsiz Yaşam Merkezi\'nde Küs Olan Down Sendromlu İki Arkadaş Barıştırıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Malatya'da bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederken, küs olan iki down sendromlu genci barıştırdı. Taşkın, gençlere kardeş olduklarını ve birlikte çalışacaklarını söyleyerek, ikiliyi kucaklaşmaya teşvik etti. Konuşmanın ardından iki arkadaş birbirine sarılarak barıştı.

24.05.2024 17:45
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Malatya'da Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, belediyeye bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi ziyaretinde küs olan iki down sendromluyu barıştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Taşkın, Engelsiz Yaşam Merkezini ziyareti esnasında, bireysel eğitim ve spor ile hidroterapi hizmetlerinden yararlanan 21 yaşındaki Muhammed Mücahit Şimşek ile 16 yaşındaki Mehmet Ali Bulut'un küs olduğunu öğrendi.

Down sendromlu iki arkadaşla bir araya gelen Taşkın, "Biz sizi barıştıracağız, siz kardeşsiniz, burada güzel güzel çalışacaksınız. Spor yapacaksınız. O senin kardeşin ben de sizin abinizim. Hadi sarılın, siz sarılınca ben mutlu olacağım." diye konuştu.

Taşkın'ın konuşmasının ardından ikili birbirine sarılarak barıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Küs Olan Down Sendromlu İki Arkadaş Barıştırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Küs Olan Down Sendromlu İki Arkadaş Barıştırıldı - Son Dakika
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