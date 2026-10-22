Malatya'da eşini bıçakla öldüren kişi, kendini yaraladıktan sonra hastanede öldü - Son Dakika
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Malatya'da eşini bıçakla öldüren kişi, kendini yaraladıktan sonra hastanede öldü

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Malatya Yeşilyurt'ta, uzaklaştırma kararı bulunan eşinin bıçaklı saldırısında yaralanan kadın, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. Olay yerinden kaçtıktan sonra kendini bıçakla yaralayan kişi, Battalgazi Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde karısını bıçakla öldüren kişi intihar etti.

Yavuz Selim Mahallesi'nde, Perihan Akbulut ile hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Hasan Akbulut arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Akbulut, bıçakla eşini yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Perihan Akbulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan ve kendini bıçakla yaralayan Hasan Akbulut, ambulansla kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
Malatya YeşilyurtDevlet Hastanesi3. SayfaOlaylarMalatyaGüncelSuçSon Dakika

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