Malatya'da Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı
Malatya'da Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı

12.02.2026 12:29
Öğrenci servisi TIR'a çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Malatya kar yolunda öğrenci servisinin TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kayseri-Malatya yolunun 65'inci kilometresi Pınarbaşı ilçesine yakın Bahçecik bayırında meydana geldi. Sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, TIR'a arkadan çarptı. Kazada serviste bulunan öğrenci velisi Hasan K., hayatını kaybetti, sürücü ile 6 öğrenci yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan bazı yolcuları kurtardı. 1'i ağır 7 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Malatya, Ulaşım, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel

12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:24
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
SON DAKİKA: Malatya'da Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
