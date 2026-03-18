Malatya'da FETÖ'cü Firari Yakalandı

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ içerisinde faaliyet yürüten ve kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen U.Ş. yakalandı.

Hükümlü, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.