Malatya\'da Gençlere Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Malatya'da başladı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'ndeki etkinlik alanında 40 kurum ve kuruluş, devlet teşviklerini tanıttı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar ile çeşitli kurumların stant açtığı etkinliğe öğrenciler ve aileler ilgi gösterdi.
Katılımcılar, kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgi aldı.
İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Durmuş Ersoy, etkinlikte hem Ankara'dan hem de Malatya'dan kamu kurumlarını bir araya getirip gençlere sunulan devletin maddi imkanlarını, burs, kredi, hibe, destek ve fon gibi imkanları birebir anlattıklarını söyledi.
Hedef kitlelerinin lise ve üniversite öğrencileri olduğunu belirten Ersoy, gençleri, ailelerini ve ebeveynlerini ağırlayarak bilgilendirme yaptıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:
"Alanında uzman arkadaşlarımızla gençleri buluşturuyoruz. Burası bizim 20'nci durağımız, 20'nci şehrimiz. Geçen hafta Şanlıurfa'daydık. Önümüzdeki hafta inşallah Bursa'da olacağız. Etkinliğimiz iki gün sürecek. Şu an için katılımdan gayet memnunuz. Öğrencilerimizin ilgisinin yoğun olduğunu görüyoruz. Amacımız millet ve devlet arasındaki o köprüyü Malatya'da tesis etmek. Burada vatandaşlarımızla, özellikle gençlerimizle alanında uzman personeli bir araya getirmek. Burada 40 kamu kurumumuz var. TRT, Anadolu Ajansı, Savunma Sanayi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı... Saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok sayıda ve bu kurumların altındaki yine ilgili birimler, kurum ve kuruluşlar, topladığımız zamansa 40'tan daha fazla bir stant sayımız var. En az o kadar da kamu görevlisi arkadaşlarımız var. Bunların da büyük bir çoğunluğu Ankara'dan geliyor. İl teşkilatı olan, Malatya'da teşkilatı olan kurumlarımız yine buradan destek alıyor. Gelen misafirlerimizi ağırlamaya çalışıyoruz."
Stantları gezen öğrencilerden Ömer Faruk, etkinlikten memnun kaldığını, özellikle Savunma Sanayi Başkanlığı ve Yeşilayın standının ilgisini çektiğini ve önemli bilgiler aldığını söyledi.
Yaren Aslan da güzel bulduğu etkinliğin bilgilendirme açısından faydalı olduğunu belirtti.
Ece Demir de özellikle AFAD'ın standında zor durumda kalmaları halinde nasıl davranmaları ve nereden yardım talep etmeleri gerektiği yönünde diğer kurumların standında devlet teşvik ve burslarıyla ilgili bilgiler aldıklarını ve memnun kaldığını ifade etti.
AA standı büyük ilgi gördü
Şura Erdem ise bütün stantları gezdiklerini ve bilgi aldıklarını, Anadolu Ajansının (AA) standının güzel olduğunu kaydetti.
AA standına gençler yoğun ilgi gösterdi.
Standı ziyaret eden gençlere AA personeli tarafından kurumun faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi, ajanda hediye edildi.
Milli Eğitim Bakanlığının standında gençler bağlama eşliğinde şarkı söylerken, İl Jandarma Komutanlığının standında gençlere jandarma giysileri tanıtıldı, olay yeri inceleme giysileri giydirildi. Stantta bomba arama köpeği "Fally" de gençlerin ilgisini çekti.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Gençlere Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Başladı - Son Dakika
İsrail ordusu kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen sivilleri vurdu. Saldırıda 70'ten fazla kişi öldürüldü ve 250'den fazlası da yaralandı.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri yaklaşırken, Sadettin Saran'ın tek aday olması durumunda Aziz Yıldırım'ın aday olabileceği iddia ediliyor. Abdullah Kiğılı, Saran'ın aday olması halinde Yıldırım'ın görev alacağını belirtti.
İstanbul Küçükçekmece'de bir sürücü, aracıyla caddede seyir halindeyken bir köpeğin üzerinden geçti. Bu üzücü kaza sonucunda köpek hayatını kaybetti. Köpeğin sahibi ise araç sürücüsüne tepki göstererek durmasını istediğini ancak durmadığını belirtti. Kadın sürücü özür diledi ancak hayvan sahibi bu durum karşısında büyük üzüntü yaşadı ve özrün yetersiz olduğunu ifade etti.
Türkiye tarihine 'postmodern darbe' olarak geçen ve sonuçları uzun yıllar tartışılan 28 Şubat'ın 27'nci yıldönümü münasebetiyle Muş Belediyesi tarafından bir panel düzenlendi. Panelde söz alan Belediye Başkanı Feyat Asya, "28 Şubat, milletin iradesini ve demokrasimizi hedef alarak toplumu nefessiz bırakmaya çalışan hazin bir süreçtir. 28 Şubat'ta vakur duruşuyla kimliğinden ve geleceğinden taviz vermeyen aziz milletimiz, darbecileri ve destekçilerini bertaraf ederek demokrasiye sahip çıkmıştır" dedi.
Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler belli oldu. Derbiyi, Halil Umut Meler yönetecek.
ABD'den alınacak F-16'larla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD tarafından gönderilen "Taslak Teklif ve Kabul Mektupları"nın bakanlığa ulaştığı, ilgili birimlerin inceleme ve değerlendirmelere başladığı belirtildi.
Alman vatandaşı bir Nijeryalı adam 24 çocuğu velayetine aldı ve yılda devletten 1,5 milyon Euro yardım alıyor. Ülkesinde Alman plakalı üstü açık arabalarla poz veren Nijeryalının çocuklarından birkaçı dışında hiçbiri kendisinin değil ama yasal olarak velayetlerini almış durumda... Almanya'da büyük yankı uyandıran bu olay bir döneme damga vuran "Gubetçi Şaban" filmini akıllara getirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın mücadele edeceği Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 için en büyük sorunun Türk vatandaşlarının bilet bulamaması olduğunu açıkladı. Büyükekşi, biletlerin kurayla satıldığını ve her gün vatandaşların bilet bulma konusunda sıkıntı yaşadığını belirtti. Stadların Türk seyircilerle doldurulması hedefleniyor.
Başarılı sunucu Ali İhsan Varol, internet üzerinden alışveriş yaparken dolandırıldı. Firmanın depo ve ofis olarak gösterdiği adresin boş bir arazi olduğunu görünce dolandırıldığını anlayan Varol, "Her tarafa şikayet ettik. Biz yandık, siz yanmayın" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?