Malatya'da Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilyurt'ta altyapı çalışmaları esnasında göçük meydana geldi, 2 işçi hayatını kaybetti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

İkizce Mahallesi'nde altyapı çalışmaları sırasında 2 işçi göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ile AFAD ekiplerinin çalışmasıyla işçiler toprak altından çıkarıldı.

İşçilerin hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA

Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giresun’da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Giresun'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kulisler yine yangın yeri Gelecek Partisi’ni kapatan Davutoğlu ile ilgili “AK Parti“ iddiası Kulisler yine yangın yeri! Gelecek Partisi'ni kapatan Davutoğlu ile ilgili "AK Parti" iddiası
Davutoğlu’nun veda kararına 6’lı masa liderlerinden yorum gelmedi Davutoğlu'nun veda kararına 6'lı masa liderlerinden yorum gelmedi
Başsavcılık düğmeye bastı, ABD’deki fenomen yayıncı Canbequit’e erişim engeli getirildi Başsavcılık düğmeye bastı, ABD'deki fenomen yayıncı Canbequit'e erişim engeli getirildi
Özgür Özel’in abdest alırken çekilen görüntülerine açıklama Özgür Özel'in abdest alırken çekilen görüntülerine açıklama
Süper Lig devleriyle anılan Lukaku, Türkiye’ye geldi Süper Lig devleriyle anılan Lukaku, Türkiye'ye geldi

18:51
Midtjylland-Beşiktaş maçının 11’leri belli oldu
Midtjylland-Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu
18:41
Resmi açıklama geldi UEFA’dan FIFA’ya boykot
Resmi açıklama geldi! UEFA'dan FIFA'ya boykot
18:03
Fas’tan İspanya’ya göçmen akını
Fas'tan İspanya'ya göçmen akını
17:37
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi
16:58
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 19:19:38. #7.12#
SON DAKİKA: Malatya'da Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.