Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
E.G. (48) yönetimindeki 44 ADA 412 plakalı hafif ticari araç, Malatya-Adıyaman kara yolunun Çığlık Mahallesi mevkisinde, E.K'nin kullandığı 45 AUE 512 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü E.K, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, hafif ticari araçta bulunan H.G. (67) ise Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da hafif ticari araç ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?