Malatya'da hafif ticari araç ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

28.02.2026 10:23
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

E.G. (48) yönetimindeki 44 ADA 412 plakalı hafif ticari araç, Malatya-Adıyaman kara yolunun Çığlık Mahallesi mevkisinde, E.K'nin kullandığı 45 AUE 512 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü E.K, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, hafif ticari araçta bulunan H.G. (67) ise Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

