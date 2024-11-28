MALATYA'da, bir evden hırsızlık yapan şüpheli polis tarafından yakalandı.
Molla Kasım Mahallesinde 24 Kasım günü bir eve giren şüpheli, piyasa değeri 1 milyon 370 bin lira olan ziynet eşyası ile 12 bin TL nakit para çaldı. Ev sahibinin başvurusu üzerine harekete geçen ekipler, yaptığı inceleme sonunda hırsızlık şüphelisinin F.D. olduğunu belirledi. Ekipler, adresine düzenlediği operasyonla hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber- Kamera: MALATYA-DHA
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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