Malatya'da İnşaat İşçisi Düştü, Hayatını Kaybetti

Malatya'da çalıştığı inşaattan düşen işçi öldü.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan E.T. (17), yüksekten zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
