Malatya'da İnşaat Şantiyesinde Yangın - Son Dakika
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Malatya'da İnşaat Şantiyesinde Yangın

Malatya\'da İnşaat Şantiyesinde Yangın
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Battalgazi'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

Yangın, Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor. Polis çevre güvenliği alırken, içeride kimsenin olmadığı öğrenildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA

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