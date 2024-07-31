Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, gümrük kaçağı 7 cep telefonu, 45 elektronik sigara ve 2 kulaklık ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.K, F.K. ve M.K. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.