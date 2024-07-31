Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, gümrük kaçağı 7 cep telefonu, 45 elektronik sigara ve 2 kulaklık ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.K, F.K. ve M.K. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?