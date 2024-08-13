Malatya'da Kaçakçılık Operasyonunda 408 Bin 840 Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya'da Kaçakçılık Operasyonunda 408 Bin 840 Makaron Ele Geçirildi

Malatya\'da Kaçakçılık Operasyonunda 408 Bin 840 Makaron Ele Geçirildi

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 408 bin 840 makaron, 15 kilogram tütün ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, C.S. ve Y.A'nın adreslerine operasyon düzenledi ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir miktar kaçak malzeme ele geçirildi.

13.08.2024 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 408 bin 840 makaron, 15 kilogram tütün ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında C.S. ve Y.A'nın adreslerine operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramada 408 bin 840 gümrük kaçağı makaron, 3 elektronik sigara dolum makinesi, 1 tütün nem ölçme makinesi, 1 sigara ambalaj baskı makinesi, 1 hassas terazi ve 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.S. ve Y.A. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Kaçakçılıkla Mücadele, Operasyon, Makaron, malatya, Güvenlik, Operasyon, Kaçakçılık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Kaçakçılık Operasyonunda 408 Bin 840 Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:59 Esenyurt’ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı Esenyurt'ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı
16:27 Kendisine verilen “ev“ sözü tutulmayınca camiyi 7 milyon liraya satışa çıkardı Kendisine verilen "ev" sözü tutulmayınca camiyi 7 milyon liraya satışa çıkardı
16:17 İsrail’de patlama sesleri Hamas, Tel Aviv’e 2 adet roketli saldırı düzenledi İsrail'de patlama sesleri! Hamas, Tel Aviv'e 2 adet roketli saldırı düzenledi
16:02 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
10:11 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
10:00 Selin Ciğerci’nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor Selin Ciğerci'nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor
09:54 MİT’ten uluslararası casusluk operasyonu Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı MİT'ten uluslararası casusluk operasyonu! Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı
09:37 Akşener, Kılıçdaroğlu’nun “İhanet“ sözünü yargıya taşıyor Akşener, Kılıçdaroğlu'nun "İhanet" sözünü yargıya taşıyor
09:20 Suriyeli Olimpiyat sporcusu, Almanya’ya iltica etti Suriyeli Olimpiyat sporcusu, Almanya'ya iltica etti
09:09 Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor
09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
08:49 Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti
08:42 Süper Lig’de ilk hafta sona erdi İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 19:04:22. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da Kaçakçılık Operasyonunda 408 Bin 840 Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement