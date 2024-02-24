Malatya'da Kaçakçılık Operasyonunda Elektronik Sigara ve Akıllı Saat Ele Geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da Kaçakçılık Operasyonunda Elektronik Sigara ve Akıllı Saat Ele Geçirildi

Malatya\'da Kaçakçılık Operasyonunda Elektronik Sigara ve Akıllı Saat Ele Geçirildi

Malatya'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, bir iş yerinde yapılan aramada 64 gümrük kaçağı elektronik sigara ve 11 gümrük kaçağı akıllı saat ele geçirildi. Ayrıca, operasyonda 9 kablosuz kulaklık, 2 kablosuz powerbank ve 15 paket puro da bulundu. İşlem yapılan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

24.02.2024 10:13
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Malatya'da kaçakçılık operasyonunda, 64 gümrük kaçağı elektronik sigara ile 11 gümrük kaçağı akıllı saat ele geçirildi, 2 şüpheliye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçak cep telefonu ve aksesuarı sattığı belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 64 elektronik sigara, 9 kablosuz kulaklık, 2 kablosuz powerbank, 11 akıllı saat, 15 paket puro ele geçirildi.

Şüpheliler H.T. ile E.B'ye yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Kaçakçılık Operasyonunda Elektronik Sigara ve Akıllı Saat Ele Geçirildi - Son Dakika

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