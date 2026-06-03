Malatya'da Kalp Krizi Kurtarma Helikopteri - Son Dakika
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Malatya'da Kalp Krizi Kurtarma Helikopteri

03.06.2026 18:19
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Askeri helikopter, kalp krizi geçiren birini kurtarmak için Malatya'ya havalandı.

Malatya'da askeri helikopter mantar topladığı esnada kalp krizi geçiren kişi için havalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesi Kozluk Mahallesi'nde mantar toplamak için araziye çıkan Selim Kaygusuz'un kalp krizi geçirdiğini öğrenen İrfan Kaygusuz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Kalp krizi geçiren Kaygusuz'un bulunduğu arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle AFAD ve UMKE tarafından 2. Ordu Komutanlığından askeri helikopter talebinde bulunuldu.

Askeri helikopterle kurtarılan Kaygusuz, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaygusuz'un hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Kalp Krizi Kurtarma Helikopteri - Son Dakika

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