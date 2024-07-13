Malatya'da kamyonun çarptığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da kamyonun çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

Malatya\'da kamyonun çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

Malatya Darende ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonun trafik ışıklarında bekleyen hafif ticari araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

13.07.2024 16:23
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MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonun trafik ışıklarında bekleyen hafif ticari araca çarptığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Darende ilçesi Aşağıulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Barış K.'nin kontrolünü yitirdiği 44 BA 560 plakalı kamyon, Nasır Alan yönetimindeki trafik ışıklarında bekleyen 06 AY 1197 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Nasır Alan ile yanındaki Ömer Seyit A. (12), Hamşi A., Sümbül A. ve Besra A. ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kamyon şoförü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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