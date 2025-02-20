MALATYA'da, dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime bugün ara verildi.
Malatya'da dün gece başlayan kar yağışı kent merkezi ve ilçelerde etkili oldu. Aralıklarla devam eden ve yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışının ardından Yeşilyurt, Battalgazi, Doğanşehir ve Pütürge ilçelerinde okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Kar Yağışı Nedeniyle 4 İlçede Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
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