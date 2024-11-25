Malatya\'da Kar Yağışı Sonrası Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor

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MALATYA'da etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor. Karla mücadele kapsamında kentte 184 mahalle yolu ulaşıma açılırken, 158 mahallede ise yol açma çalışmaları devam ediyor.

Dün sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası kapanan yollarda karla mücadele ekipleri yoğun mesai harcıyor. Son 24 saatte 269 araç ve 1046 personel ile kentin genelinde kapanan 342 mahalle yoluna müdahalede eden ekipler 184 mahalle yolunu ulaşıma açtı. 158 mahallede ise halen yol açma çalışmaları devam ediyor.