Malatya'da Kayıp Adamın Kemikleri Eski Eşin Yaptırdığı Evde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya'da Kayıp Adamın Kemikleri Eski Eşin Yaptırdığı Evde Bulundu

Malatya\'da Kayıp Adamın Kemikleri Eski Eşin Yaptırdığı Evde Bulundu

Malatya'da 10 yıl önce kaybolan Hüseyin Bağatur'un kemikleri, aynı yıl anlaşmalı boşandığı Hediye Geçit'in yaptırdığı evin temelinde bulundu. Olayla ilgili eski eş ve arkadaşları tutuklandı.

22.07.2024 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MALATYA'da 10 yıldır kayıp olan Hüseyin Bağatur'un (36), aynı yıl anlaşmalı boşandığı Hediye Geçit'in yaptırdığı evin temelinde kemikleri bulundu. Olayla ilgili eski eş Hediye Geçit ile arkadaşı olan Ali Rıza ve Bayram Türker kardeşler tutuklandı.

Doğanşehir ilçesi Yuvalı Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Bağatur ile eşi Hediye Geçit, 2014 yılı başlarında anlaşmalı olarak boşandı. Boşanmadan kısa süre sonra Hüseyin Bağatur, ortadan kayboldu. Yakınları haber alamayınca kayıp başvurusunda bulunduğu Bağatur'a güvenlik güçleri de ulaşamadı. Bu süreçte 3 çocuk annesi Hediye Geçit, mahallede yeni bir ev yaptırdı.

Hüseyin Bağatur'un annesi Zahide Bağatur, 2020 yılında polise başvurarak oğlunun cinayete kurban gitmiş olabileceğini söyledi. Bunun üzerine yürütülen soruşturmada Hüseyin Bağatur'un eski eşi ve yakınlarının ifadelerine başvuruldu ama sonuç alınamadı.

DEPREMDE EVİ YIKILDI

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde Hediye Geçit'in 2014 yılında yaptırdığı müstakil ev de yıkıldı. Depremin ardından kayıp Hüseyin Bağatur'un yakınları Hediye Geçit'in sık sık evin bulunduğu bölgeye gelişini şüpheli bularak durumu polise bildirdi. Bunun üzerine soruşturmayı yeniden başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hediye Geçit'in telefonlarını teknik takibe aldı. Teknik takip sırasında Hediye Geçit'in sık sık Ali Rıza ve Bayram Türker kardeşle görüştüğü ve evin enkazıyla ilgili konuşma yaptıkları tespit edildi. Geçmişe yönelik HTS kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, depremde yıkılan Hediye Geçit'e ait evin 2014 yılında yapımı sırasında Türker kardeşlerin telefonlarının bölgede sinyal verdiğini belirledi.

TEMELDE KEMİKLERE ULAŞILDI

Bunun üzerine harekete geçen polisler, savcılık kararıyla depremde yıkılan Hediye Geçit'e ait evde kadavra köpekler ile arama yaptı. Evin yıkılmayan bölümlerinin iş makinesiyle yıkılarak zemine ulaşılmasının ardından kadavra köpeklerinin tepki verdiği bölgede yapılan kazıda kemik parçaları bulundu. 10 yıldır kayıp olarak aranan Hüseyin Bağatur'a ait olduğu değerlendirilen kemikler, DNA testi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polisler, Hediye Geçit ile Ali Rıza ve Bayram Türker kardeşleri gözaltına aldı. Gizlilik kararı verilen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

Malatya, Polisiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Kayıp Adamın Kemikleri Eski Eşin Yaptırdığı Evde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:13 Trump’ın Kamala Harris’e 2 kez bağışta bulunduğu ortaya çıktı Trump'ın Kamala Harris'e 2 kez bağışta bulunduğu ortaya çıktı
12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
10:30 Sıcaktan bunalan vatandaşlar Buzluk mağarasına akın etti Sıcaktan bunalan vatandaşlar Buzluk mağarasına akın etti
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
14:35 Trabzonspor, Ruzomberok’u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:57 Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
11:32 Mehmet Şimşek’ten Merkez’in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum Mehmet Şimşek'ten Merkez'in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 15:01:53. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da Kayıp Adamın Kemikleri Eski Eşin Yaptırdığı Evde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement