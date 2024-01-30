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Malatya'da Kızartmalık Yağ Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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Malatya'da Kızartmalık Yağ Denetimi Yapıldı

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kızartmalık katı ve sıvı yağlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde işletmelerde kullanılan yağların ölçümleri yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, yapılan denetimler hakkında bilgi verdi ve vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Malatya\'da Kızartmalık Yağ Denetimi Yapıldı
30.01.2024 - 13:33,
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Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kızartmalık katı ve sıvı yağlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren işletmelerde kızartmalarda kullanılan yağların cihazlarla ölçümleri yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, kent merkezinde ve ilçelerde 62 kontrolörle işletmelere belirlenen standartlar çerçevesinde denetimler yapıldığını anlattı.

Malatya'da 6 bin 257 civarında üretim, toplu tüketim ve toplu satış işletmesinin bulunduğunu hatırlatan Akar, şöyle devam etti:

"Deprem olmasına, sürecin sıkıntılı olmasına rağmen yaklaşık 11 bin denetim yapıldı. Bu yıl denetimlerimize daha etkin, verimli şekilde devam edeceğiz. Bu yıl ki denetimlerde yaklaşık 125 numune aldık, bunların neticesinde 92 işletmeye yaptırım uyguladık. Vatandaşımızın sağlığı ve güvenliğiyle insanların sağlıklı gıdaya ulaşması bizim için daha ön planda. "

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatlarıyla 24 Ocak-2 Şubat arasında Türkiye genelinde kızartmalıklarda katı ve sıvı yağlarla ilgili denetimlerin devam ettiğini kaydeden Akar, "Katı ve sıvı yağlardaki asitlik, sıcaklık değerini kontrol ederek, denetim yapıyoruz. Mesela sıcaklığın 180 derecenin üzerinde olmaması gerekiyor. " diye konuştu.

Esas kontrolörlerinin tüketicinin kendisi olduğunun altını çizen Akar, "Tüketici ürün aldığı yerde bir sıkıntı ve olumsuzluk görürse mutlaka bizi bilgilendirsin. Alo 174 Gıda Hattı'na bildirim yaptığında mutlaka sonuç bulur ve gereği yapılır. Bu yıl gıda hattına 327 başvuru oldu, tamamı sonuçlandırarak gerekli işlemler yapıldı." ifadelerini kullandı.

Akar, denetimlerin yıl boyunca devem edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Malatya'da Kızartmalık Yağ Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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