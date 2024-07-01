Malatya'da Koruyucu Aile Günü Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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Malatya'da Koruyucu Aile Günü Yürüyüşü Düzenlendi

Malatya'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen Koruyucu Aile Günü yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe koruyucu aileler, korumasındaki çocuklar ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşün ardından Millet Bahçesi'nde konser ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi. Vali Ersin Yazıcı, koruyucu aile hizmetinin önemini vurgulayarak desteklerinin süreceğini belirtti.

01.07.2024 22:47
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Malatya'da "Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruyucu aile hizmetine dikkati çekmek amacıyla yürüyüş yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki koruyucu aile hizmetinin teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve kamuoyu farkındalığının artırılması amacıyla düzenlenen ve Kernek Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Millet Bahçesi'ne kadar devam etti.

Yürüyüşe, koruyucu aileler ve ailelerin korumasındaki çocuklar, üstü açık otobüsle katıldı ve otobüste çalan müzik eşliğinde eğlendi.

Millet Bahçesi'nde Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğince konser ve çocuklara yönelik yüz boyama etkinliği düzenlendi.

Yürüyüşe katılan Vali Ersin Yazıcı, Koruyucu Aile Günü dolayısıyla, koruyucu aile hizmetinin önemini vurgulamak ve farkındalık yaratmak amacıyla koruyucu aileler, vatandaşlar ve il protokolüyle birlikte yürüyüş yaptıklarını söyledi.

Yazıcı, şöyle devam etti:

"Özellikle ilimizdeki 46 koruyucu ailemize ve koruyucu aile etkinliğimize katkıda bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda yetişmesi, toplumla daha iyi kaynaşabilmesi için koruyucu ailelerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bundan sonra da koruyucu ailelerimizin sayılarının çoğalmasını bekliyoruz. Toplumun tüm fertlerinin, aynı koşullarda, aynı imkanlarla ülkemizdeki hayat yolculuklarına devam etmelerini temenni ediyorum. Biz de devlet olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bu durumdaki çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğe daha iyi hazırlanması adına her türlü katkıyı, desteği vermeye devam edeceğiz."

Yürüyüşe Vali Yardımcısı Hakan Ezgi, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, kurum müdürleri, koruyucu aileler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Koruyucu Aile Günü Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Koruyucu Aile Günü Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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