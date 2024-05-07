Malatya'da Kredi Dolandırıcılığı Şüphelilerinden 2'si Tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da Kredi Dolandırıcılığı Şüphelilerinden 2'si Tutuklandı

Malatya\'da Kredi Dolandırıcılığı Şüphelilerinden 2\'si Tutuklandı

Malatya'da kredi kullandırma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Y.K. ile T.D, kredi vaadiyle dolandırdıkları kişinin hesabından 360 bin lira çekerek parayı başka hesaplara aktardı. Dolandırılan kişinin şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı ve 4 şüpheli gözaltına alındı. T.D. ile Y.K. tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

07.05.2024 17:14
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Malatya'da kredi kullandırma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Y.K. ile T.D, kredi kullandırma vaadinde bulundukları Y.G'nin internet bankacılığı hesabından 360 bin lira kredi çekerek parayı farklı hesaplara aktardı.

Dolandırıldığını anlayan Y.G'nin polise şikayette bulunması üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Y.K, T.D. ile paranın hesaplarına aktarıldığı M.B. ve F.C.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.D. ile Y.K. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Malatya, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Kredi Dolandırıcılığı Şüphelilerinden 2'si Tutuklandı - Son Dakika

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