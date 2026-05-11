Malatya'da Kurt Saldırısı: 6 Koyun Telef Oldu

Malatya'nın Darende ilçesinde kurt saldırısı sonucu 6 koyun telef oldu.
Heyiketeği Mahallesi'nde yaşayan Şemi Eren'in evinin bahçesinde tel ve ahşap malzemelerle çevirdiği küçük ahırda beslediği koyunlara kurt saldırdı.
Ahıra gelen Eren, 6 koyunun telef olduğunu görünce durumu polise bildirdi.
Mahalle sakinleri, bölgede son dönemde yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına indiğini ifade etti.
