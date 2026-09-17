Malatya'da kuyumcudan hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Malatya'da kuyumcudan hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

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Malatya'da 14 Eylül'de Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi'ndeki kuyumcudan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kimlikleri, 64 iş yerinin güvenlik kamerası ve KGYS kayıtlarından alınan yaklaşık 220 saatlik görüntünün incelenmesiyle tespit edildi.

Malatya'da iş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 14 Eylül'de Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi'nde kuyumcudan hırsızlıkla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

64 iş yerindeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarından alınan yaklaşık 220 saatlik görüntü incelenerek, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Malatya'da kuyumcudan hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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