Malatya'da kuyumcudan hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da iş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 14 Eylül'de Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi'nde kuyumcudan hırsızlıkla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

64 iş yerindeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarından alınan yaklaşık 220 saatlik görüntü incelenerek, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.