Malatya'da Kuzen Cinayeti - Son Dakika
Malatya'da Kuzen Cinayeti

12.04.2026 10:29
Mustafa Turan, tartıştığı kuzeni Remzi Turan'ı tabanca ile vurup öldürdü. Soruşturma sürüyor.

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde Mustafa Turan (40), tartıştığı amcasının oğlu Remzi Turan'ı (62) tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, dün gece saatlerinde Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Mustafa Turan, amcasının oğlu Remzi Turan'ın işlettiği iş yerine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mustafa Turan, yanında getirdiği tabanca ile kuzeni Remzi Turan'a ateş etti. Remzi Turan vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Remzi Turan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Mustafa Turan, hastane önünde yakalanarak gözaltına alındı.Remzi Turan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Mustafa Turan'ın 5 ay önce cezaevinden çıktığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Malatya'da Kuzen Cinayeti - Son Dakika

SON DAKİKA: Malatya'da Kuzen Cinayeti - Son Dakika
Advertisement
