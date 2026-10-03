Malatya'da lösemiyi yenen 10 yaşındaki Hasan Hüseyin'e hastane önünde balon uçuruldu - Son Dakika
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Malatya'da lösemiyi yenen 10 yaşındaki Hasan Hüseyin'e hastane önünde balon uçuruldu

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Malatya\'da lösemiyi yenen 10 yaşındaki Hasan Hüseyin\'e hastane önünde balon uçuruldu
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Malatya'da lösemi tedavisi tamamlanan 10 yaşındaki Hasan Hüseyin Yıldıran, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Hastane önünde TODUP'un düzenlediği etkinlikte onun için yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı; gönüllüler ve sağlık çalışanları da mutluluğuna ortak oldu.

MALATYA'da lösemiyi yenen Hasan Hüseyin Yıldıran (10) için taburcu olduğu hastane önünde balon uçuruldu.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Bölümü'nde lösemi tedavisi tamamlanan Hasan Hüseyin Yıldıran, taburcu edildi. Kemoterapi ve kemik iliği nakli olan Hasan Hüseyin, taburcu edilirken hayali olan balon uçurma etkinliği gerçekleştirildi. İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu (TODUP) tarafından organize edilen etkinlikte, Hasan Hüseyin Yıldıran'ın mutluluğuna yüzlerce gönüllü ve sağlık çalışanı da ortak oldu.

Hastanede tedavisi devam eden diğer hasta çocukların da balkondan destek verdiği etkinlikte, yüzlerce balon aynı anda Yıldıran için gökyüzüne bırakıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Malatya'da lösemiyi yenen 10 yaşındaki Hasan Hüseyin'e hastane önünde balon uçuruldu - Son Dakika
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