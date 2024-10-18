Malatya'da Merkez-1 Projesi İncelemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya'da Merkez-1 Projesi İncelemesi

Malatya\'da Merkez-1 Projesi İncelemesi

Sami Er, Akpınar Mahallesi'ndeki Merkez-1 projesinde inceleme yaptı, teslimatlar 2025'te tamamlanacak.

18.10.2024 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Akpınar Mahallesi'ndeki Merkez-1 projesi olarak isimlendirilen rezerv alanda inceleme yaptı.

Yetkililerden bilgi almasının ardından Sami Er, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akpınar Mahallesi'nde inşası devam eden çarşının rezerv alan kapsamında inşa edildiğini ve Merkez-1 projesi olarak isimlendirildiğini söyledi.

Binaların hızla yükseldiğini, kentte 49 rezerv alanı bulunduğunu, bunların yaklaşık 30'unda inşaatların başladığını, kalanların ihale hazırlıklarının devam ettiğini bildiren Er, şöyle devam etti:

"Buranın 1. etabı bitmek üzere, edindiğimiz bilgiye göre yılın ilk çeyreğinde şubat ayının sonlarına doğru burada yaklaşık 1300 dükkan, 760 ofis ve 134 konut teslim edilecek. Vatandaşımız burasını gördüğünde moral ve motivasyonun artacak. Arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre 2025'in içinde bu projenin tamamı bitmiş olacak. Yeter ki insanımızı bize yardımcı olsun. Aslında bura daha önce biterdi, yürütmeyi durdurma kararları verilmesi, boşaltmada, yıkımda engeller çıkması, işlerin uzamasına sebep oldu. Kışla Caddesini de boşalttık, gördüğünüz gibi. Rezerv alanlar Malatya'nın ayağa kalkması için büyük bir şans."

Çarşının inşa edildiği zeminin çok kötü olduğunu anlatan Er, "Zemin su dolu, onun için buraya 12 bin fore kazık çakıldı, bu yaklaşık 300 kilometreye tekabül ediyor, bu maliyetleri devlet karşılıyor. Taban suyu ne olacak diye merak ediliyor. Bunun müjdesini de vermiş olayım. MASKİ'deki arkadaşlarımız şu an çalışıyorlar. Vali ile de görüştüm, Valilik binasının da zemininde su fazla. Biz taban sularının tamamını deşarj ederek, çevre yolu altından Çarmuzu Deresi'ne vereceğiz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Hem yer altı hem de yağmur sularını Çarmuzu Deresi'ne vereceğiz ve bunu sulamada kullanacağız." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnceleme, Sami Er, malatya, Ekonomi, Güncel, Çevre, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Merkez-1 Projesi İncelemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
23:02 İstanbul’da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
20:37 Böyle yüzsüzlük görülmedi Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 07:58:02. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da Merkez-1 Projesi İncelemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.