Malatya\'da Oğul Babasının Arabasını Yaktı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde babasının otomobilini yakan kişi gözaltına alındı.

Karakavavak Mahallesi'nde S.C.C. ile baba İ.C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.C.C, babasına ait otomobili yaktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheli S.C.C, polis ekiplerince gözaltına alınırken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.