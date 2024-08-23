Malatya'da Orman Yangını - Son Dakika
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Malatya'da Orman Yangını

Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak büyüyor. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

23.08.2024 17:19
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1) MALATYA'DA ORMAN YANGINI

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

İlçenin Gündeğer Mahallesi yakınlarında arazide başlayan yangın, rüzgarın etkisi ile kısa sürede yayılarak ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 8 itfaiye ve 34 personel sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Orman Yangını - Son Dakika

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