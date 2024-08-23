Malatya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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MALATYA'DA ORMAN YANGINI (2)

7 SAATTE KONTROL ALTINDA

Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 7 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. 8 araç ve 50 personel ile yangına müdahale ettiklerini belirten Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer Çoban, yangının kontrol altına alındığını ifade ederek, "Orman Bölge Müdürlüğümüzün destekleri ile yangını kontrol altına aldık. Şu an soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangını kontrol altına almak için yaklaşık 7 saat mücadele verdik. Yangında önceliğimiz yerleşim alanlarıydı ve yerleşim alanlarına sıçrama olmadı" diye konuştu.