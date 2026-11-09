Malatya'da Özelif davasında 7 sanık beraat istedi, duruşma 22 Aralık'a ertelendi

Malatya'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 kişinin hayatını kaybettiği 2 bloklu Özelif Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar İ.V. ve N.S, binada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, duruşmada hayatını kaybedenlerin yakınlarına şikayetçi olup olmadıklarını ve binanın yapım aşamasına ilişkin bilgi sahibi olup olmadıklarını sordu.

Müştekiler, şikayetçi olduklarını ancak binanın yapım sürecine ilişkin bilgilerinin bulunmadığını belirtti.

Sanıklar ise beraatlerini talep etti. Binanın inşa edildiği dönemde belediyede görevli olduğunu söyleyen N.S, yapım aşamasında sahada kontrol yapma imkanının bulunmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 22 Aralık'a erteledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Özelif Sitesi'nin iki bloğunda 31 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 7 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.