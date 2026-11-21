Malatya'da parkta oturan kişi motosikletli 2 kişinin saldırısında yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da bir parkta bankta oturan kişi, motosikletle gelen 2 kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralandı. Saldırının ardından sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine gelişi ile çevrede yapılan araştırma güvenlik kamerasınca kaydedildi.
SALDIRI KAMERADA
Batuhan K.'nin parkta motosikletli 2 kişinin tabancalı saldırısına uğradığı anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Batuhan K.'nin park kenarında bank üzerinde oturduğu ve bu sırada motosikletle yaklaşan 2 kişinin tabanca ile bir el ateş ettiği ve kaçtığı görüldü. Sağlık ve polis ekiplerinin de olay yerine gelerek yaralıya ilk müdahale ve çevrede yapılan araştırma görüntüleri de kameraya yansıdı.
Recep BAĞDAT-Cahit ÖZÇELİK/MALATYA,
Kaynak: DHA
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