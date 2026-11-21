SALDIRI KAMERADA

Batuhan K.'nin parkta motosikletli 2 kişinin tabancalı saldırısına uğradığı anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Batuhan K.'nin park kenarında bank üzerinde oturduğu ve bu sırada motosikletle yaklaşan 2 kişinin tabanca ile bir el ateş ettiği ve kaçtığı görüldü. Sağlık ve polis ekiplerinin de olay yerine gelerek yaralıya ilk müdahale ve çevrede yapılan araştırma görüntüleri de kameraya yansıdı.

Recep BAĞDAT-Cahit ÖZÇELİK/MALATYA,