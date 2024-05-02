Malatya'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü - Son Dakika
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Malatya'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

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Malatya'da kısa süre yağan sağanak yağış sonrası bazı yollar adeta göle dönerken, araçların birçoğu trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçların yolda kaldığı yağış sonrası yayalarda yollardan karşıya geçmekte bir hayli zorlandı. Yaklaşık 10 dakika süren yağış sonrası bölgede yollar sular altına kalırken, gece yarısına kadar kent genelinde yağışların yer yer devam edeceği meteoroloji yetkililerince açıklandı.

02.05.2024 16:56
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Malatya'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

MALATYA - Malatya'da kısa süre yağan sağanak yağış sonrası bazı yollar adeta göle dönerken, araçların birçoğu trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Malatya'da öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış kentin doğu tarafında hayatı olumsuz etkiledi. İnönü Üniversitesi kavşağında sağanak sonrası yollar adeta göle dönerken, araçlar su içinde ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı araçların yolda kaldığı yağış sonrası yayalarda yollardan karşıya geçmekte bir hayli zorlandı. Yaklaşık 10 dakika süren yağış sonrası bölgede yollar sular altına kalırken, gece yarısına kadar kent genelinde yağışların yer yer devam edeceği meteoroloji yetkililerince açıklandı.

Kaynak: İHA

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