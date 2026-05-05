Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde kent merkezi ve bazı ilçelerde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve yollar suyla kaplandı.

Sokak ve caddelerde su birikintilerinin oluştuğu kentte araç yoğunluğu da yaşandı.

Araçların kontrollü şekilde ilerlediği cadde ve sokaklarda, kent sakinleri sağanaktan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerine sığındı.

Kentte sağanak aralıklarla devam ediyor.